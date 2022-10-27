Общество

Андрей Ермаков рассказал о согласовании строительства новой школы на Запсковье

Текст концессионного соглашения для строительства новой школы на пересечение улиц Юности и Инженерной согласовывают в Пскове. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«На сегодняшний день идет процесс согласования текста концессионного соглашения с целью строительства средней общеобразовательной школы на 1000 мест по адресу: Псковская область, город Псков, микрорайон №15, пересечение улиц Юности и Инженерной», - сообщил он.

Проект данной школы сформируют после заключения концессионного соглашения, затем он будет проверен государственной экспертизой Псковской области.

По словам Андрея Ермакова, строительство школы планируется в 2022-2024 годах.