Общество

Власти назвали критерии определения мест для строительства новых школ в Пскове

Критерии, в соответствии с которыми в Пскове определяли земельные участки для строительства новых школ, назвал исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, отвечая на обращение на сайте губернатора.

По его словам, при определении земельных участков с целью строительства общеобразовательных учреждений в городе Пскове приоритетность определялась с учетом следующих показателей:

потребности в местах обучающихся общеобразовательных организациях, в том числе с учетом количества детей микрорайона, обучающихся во вторую смену;

наличие земельных участков, удовлетворяющих соответствующим требованиям;

наличие возможности подведения и подключения к инженерным сетям планируемого здания школы.

Он добавил, что земельный участок для строительства школы на 1000 мест на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове был сформирован в 2022 году.

Напомним, на данный момент в Пскове в стадии завершения находится строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной.