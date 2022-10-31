Общество

«Титан-Полимер» в лицах: инженер-механик

Бесперебойная работа оборудования – одно из основных условий производства. Любая поломка приводит к остановке производственного процесса, к реальным потерям времени, объема продукции, прибыли. За стабильную работу всех механизмов на заводе «Титан-Полимер» отвечает служба главного инженера-механика. Чем занимается инженер-механик, какие качества необходимы «технарю» для работы и каковы особенности работы на заводе «Титан-Полимер», рассказали главный механик завода «Титан-Полимер» Сергей Степанов и инженер-механик Валерий Фоминов.

Сергей Степанов

О себе и профессии

Сергей Степанов: Вообще я не классический «механик», по образованию техник-строитель. Был инженером-механиком, долго работал начальником производства на одном из заводов в Пскове заводе, где отвечал буквально за все.

Валерий Фоминов: Главная обязанность – содержать оборудование в рабочем состоянии. Работаем с персоналом, со смежными отделами, особенно плотно с энергетиками. Основное и очень важное – нужно досконально знать технологию производства. Нужно поддерживать квалификацию и изучать все новое: системы управления меняются, оборудование усложняется, потому что стремится минимизировать влияние человеческого фактора. Инженер-механик должен уметь дорабатывать, изобретать различные приспособления. Механик должен обеспечить непрерывный характер производства. Для непрерывной работы технику надо обслуживать. Для этого всегда надо держать несколько вариантов «про запас».

Валерий Фоминов

Как происходил выбор профессии

Валерий Фоминов: Выбрал профессию случайно. Пришел подавать документы в Политехнический институт на строительный факультет. В приемной комиссии куда-то вышел человек, принимавший на это отделение. О выборе не жалею. Никакой тяги к механике у меня тогда не было. Учился в художественной школе, это помогло развить пространственное мышление.

Кто может стать механиком

Сергей Степанов: Это интересная работа для того, у кого есть настоящий запал и хватает энергии и желания двигаться. Если его нет и ты хочешь просто сидеть в офисе, не стоит идти в механики. Твое рабочее место – везде, где есть оборудование.

О коллективе и заводе «Титан-Полимер»

Сергей Степанов: Работаю с сентября 2019 года. Считаю, что мне повезло. Люди, с которыми я работаю – это золотой коллектив.

Валерий Фоминов: Здоровый коллектив. Самое главное - выстроена иерархия, каждый сотрудник на своем месте. Я работал на предприятиях, где не было отдела главного энергетика, приходилось выполнять несвойственные функции. Здесь все в порядке в организации работы.

Поздравляем работников службы главного механика с профессиональным праздником. Гордимся наличием таких опытных работников в коллективе. Желаем успешного решения производственных задач, дальнейшего профессионального роста и благополучия!

Источник: пресс-служба завода «Титан-Полимер»