Общество

О кибербезопасности рассказали воспитанникам школ-интернатов Псковской области

Лекции по кибербезопасности провели представители Федерации компьютерного спорта Псковской области в специализированных учреждениях муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации компьютерного спорта.

Фото здесь и далее: Федерация компьютерного спорта Псковской области

В рамках проекта «Цифровые возможности школам-интернатам» занятия в информационной сфере провели в Пыталовской специальной общеобразовательной школе-интернате и в Центре специального образования №2 в Острове.

Ребятам рассказали о вреде компьютерной зависимости и о том, как ее избежать, а также о различных опасностях, которые подстерегают неопытных пользователей на просторах Сети.

Выезды проходят в рамках программы «Сила спорта» благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект нацелен на воспитанников школ-интернатов Новгородской и Псковской областей. Для детей проводятся цифровые занятия, тренировки по компьютерным играм, а также соревнования среди школ-интернатов по киберспортивным дисциплинам.