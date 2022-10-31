Общество

Псковский омбудсмен призвал разработать механизм контроля исправительных центров

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества», которая была приурочена к 220-летию учреждения министерства юстиции России и 30-летию создания Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

На конференции, которая включала пленарное заседание, выступление докладчиков и работу в секциях, обсудили современные проблемы, возникающие при исполнении наказаний, без изоляции осужденных от общества и мер уголовно-правового характера. В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти, руководители и сотрудники структурных подразделений правоохранительных органов, профессорско-преподавательского состава ведущих образовательных организаций России и Республики Беларусь.

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил с докладом «Осуществление контроля за соблюдением прав осуждённых в исправительных центрах ФСИН России уполномоченным по правам человека в субъекте РФ». В своём выступлении он подчеркнул, что главными целями, которые определяются российскими и международными правовыми пенитенциарными нормами, являются исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.

Как отметил Дмитрий Шахов, последовательная политика органов государственной власти Российской Федерации и применение общепризнанных норм и правил в уголовно-исполнительной сфере позволила значительно расширить виды уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. К одному из таких наказаний относятся принудительные работы. Осуждённые к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.

Поскольку в 2022 году уже почти в 80 субъектах России такие центры созданы, то, по мнению Дмитрия Шахова, существует необходимость единообразного определения механизмов и процедур контроля со стороны региональных омбудсменов за такими учреждениями уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения прав и свобод, а также законных интересов осуждённых.

В своём докладе уполномоченный по правам человека в Псковской области рассказал о практических мероприятиях, проводимых региональными омбудсменами по проверке исправительных центров ФСИН России. Особое внимание псковский омбудсмен обратил на необходимость разработки единой методики организации контроля за деятельностью учреждений ФСИН России - исправительных центров - по вопросам соблюдением прав и свобод граждан в местах принудительного содержания, поскольку федеральный закон, учитывая статус и роль государственного защитника, предоставляет ему самостоятельно определить форму и методику осуществления такого контроля.

В конце своего доклада Дмитрий Шахов показал разработанные региональными уполномоченными по правам человека процессуальные документы, фиксирующие результаты мониторинга соблюдения прав осуждённых в исправительных центрах ФСИН России.