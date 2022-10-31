30-летие становления охраны границы на псковских рубежах отметили в областном центре. ФОТО

Концерт по случаю 30-летия становления охраны границы на псковских рубежах состоялся в зале Псковского академического театра имени А. С. Пушкина сегодня, 1 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Начало праздничного концерта началось с короткого фильма о работе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и исторических вставок.
С приветственным словом выступил начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Чиликин. Он поздравил присутствующих в зале с юбилеем начала охраны границы РФ на территории Псковской области и отметил, что 30 лет назад псковские пограничники стали непреодолимой преградой для заграничной преступности и контрабандистов.
От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на сцене с поздравительной речью выступил заместитель руководителя аппарата правительства области Дмитрий Иванов.
«За 30 лет истории региональное пограничное управление стало самым успешным. Сегодня, в современных непростых внешнеполитических условиях, защита границ играет огромную роль. Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой», - сказал Дмитрий Иванов.
Также пограничников поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. От лица депутатов он поздравил ведомство со знаменательной датой.
Он отметил, что за это время сменилось техническое снабжение пограничников, построено новое здание управления для комфортной работы сотрудников, и органы власти оказывают всестороннюю поддержку. Александр Котов пожелал псковским пограничникам здоровья, достижения поставленных задач, и чтобы граница продолжала оставаться на замке.