Общество

30-летие становления охраны границы на псковских рубежах отметили в областном центре. ФОТО

Концерт по случаю 30-летия становления охраны границы на псковских рубежах состоялся в зале Псковского академического театра имени А. С. Пушкина сегодня, 1 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начало праздничного концерта началось с короткого фильма о работе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и исторических вставок.

С приветственным словом выступил начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Чиликин. Он поздравил присутствующих в зале с юбилеем начала охраны границы РФ на территории Псковской области и отметил, что 30 лет назад псковские пограничники стали непреодолимой преградой для заграничной преступности и контрабандистов.

«В этот праздничный день мы отдаём дань уважения и тем, кого нет с нами. Самоотверженные дела пограничников служат примером для нынешних сотрудников. Несмотря на угрозу безопасности, наше управление честно и достойно охраняет границу на сухопутных и озёрных границах», - произнёс генерал-майор.

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на сцене с поздравительной речью выступил заместитель руководителя аппарата правительства области Дмитрий Иванов.

«За 30 лет истории региональное пограничное управление стало самым успешным. Сегодня, в современных непростых внешнеполитических условиях, защита границ играет огромную роль. Желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой», - сказал Дмитрий Иванов.

Также пограничников поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. От лица депутатов он поздравил ведомство со знаменательной датой.

«30 лет – не большой промежуток истории, но за это время произошло много событий, становление и развитие государственной границы с нуля. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в становлении и развитии охраны границы, всех сотрудников управления и ветеранов. Вы выполняете очень важную государственную задачу», - произнес Александр Котов.

Он отметил, что за это время сменилось техническое снабжение пограничников, построено новое здание управления для комфортной работы сотрудников, и органы власти оказывают всестороннюю поддержку. Александр Котов пожелал псковским пограничникам здоровья, достижения поставленных задач, и чтобы граница продолжала оставаться на замке.