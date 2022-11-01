Общество

Частые осадки прогнозируют в Псковской области в ноябре

Преобладание облачной погоды с частыми осадками ожидается на территории Псковской области в ноябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«В ноябре большую часть времени погода в Псковской области будет формироваться под влиянием циклонических процессов. Ожидается преобладание облачной погоды с частыми осадками», - говорится в прогнозе.

Температурный фон в первой половине месяца ожидается выше климатической нормы, во второй половине - близким к норме.

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В первой декаде месяца, по словам экспертов, преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах от +4 до +9 градусов. Преобладающие температуры воздуха ночью составят от 0 до +5 градусов.

Во второй декаде в основном дневные температуры воздуха будут находиться в диапазоне от +1 до +6 градусов, ночные - в пределах от -1 до +4 градусов с понижением в отдельные ночи от -2 до -4 градусов.

В третьей декаде месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут достигать +4 градусов, ночные составят от -5 до 0 градусов с понижением в отдельные ночи от -6 до -8 градусов.