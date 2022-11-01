Общество

Детскую площадку в Финском парке в Пскове отремонтируют до конца месяца

Детскую площадку в Финском парке в Пскове отремонтируют до конца месяца. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

В августе на сайте губернатора появилось обращение местного жителя, который сообщил о неудовлетворительном состоянии объекта. Борис Елкин ответил на жалобу в тот же месяц. Ремонт площадки собирались провести до 31 октября, однако 1 ноября сити-менеджер сообщил, что установлен новый срок.

«По итогу проведения комиссионного обследования оборудования детской игровой площадки, расположенной на территории Финского парка, составлен акт осмотра и проверки оборудования, выявлены многочисленные дефекты и чрезмерный износ оборудования, отсутствуют детали», - заметил Борис Елкин.

В настоящее время заключен муниципальный контракт №144 от 8 августа 2022 года на выполнение комплекса работ по ремонту детских игровых площадок на территории Пскова. Работы по ремонту оборудования детской игровой площадки, указанной в обращении, также включены в контракт. Срок выполнения работ – 30 ноября.

«Также информирую, что качель "Гнездо" на территории вышеуказанной площадки в срочном порядке была отремонтирована с заменой подвеса», - добавил сити-менеджер.