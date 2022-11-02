Общество

Возможность статистического выигрыша в лотерею подсчитали специалисты, используя Ту-144

Эксперты проанализировали вероятность выигрыша в лотерею при моделировании эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144.

Лотерейный бизнес и советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 объединили современные методы математической статистики, сообщает журнал «Крылья Родины».

Сегодня цифровое моделирование, теория вероятностей и игр, инструменты интерпретации Big Data позволяют использовать данные из различных отраслей экономики для моделирования возможностей использования транспортных средств, например, авиалайнеров.

Подобный подход применила команда магистров и аспирантов МГУ и МАИ при подготовке к «Авиахакатону 2022». Они составили прогноз и искусственно смоделировали возможные отказы при эксплуатации лайнера.

Испытательный полет Ту-144 в 1968 году стал первым в мире полетом сверхзвукового пассажирского самолета. Последний полет он совершил в 1999 году.

С отсутствием показательных примеров и статистикой по поломкам и выходу из строя узлов и агрегатов самолета команда столкнулась при проверке математических гипотез. Они приняли решение найти открытые данные за несколько лет в других отраслях, так как математические алгоритмы работают на больших выборках. Для этой задачи подошли опубликованные в открытом доступе тиражи российских лотерей «Столото» и «Национальная лотерея».

Российский рынок лотерей - очень показательный пример с точки зрения статистики. В прошлом году около 40 млн россиян приобрели хотя бы один лотерейный билет. Аудиторию этого сегмента можно сравнить с пользователями аудиокниг, онлайн-кинотеатров, мобильных игр.

Возможность разработки алгоритмов для прогноза эксплуатации Ту-144 на основе BigData лотерейного бизнеса подтвердил эксперт в области математического моделирования, доктор физико-математических наук, доцент кафедры 602 МАИ Сергей Русских. В своем отзыве на работу команды он отметил корректность постановки задачи, и что полученные алгоритмы подходят для расчетов авиационных конструкций в условиях циклических нагрузок и определения ресурса критически важных узлов и агрегатов.

Какова вероятность выиграть суперприз?

Размер суперприза в лотерейных пакетах обычно варьируется от 300 000 рублей до 800 000 000 рублей и зависит от объема тиража лотереи и особенностей ее организации оператором. Чем крупнее выигрыш, тем больше тираж и тем сложнее этот приз выиграть.

Исследователи отметили, что вероятность получить суперприз в размере 100 млн рублей в «Мечталлионе» в 1,9 млрд раз выше вероятности выиграть заявленный суперприз размером в 800 млн рублей в «Русском лото» и также значительно выше, чем 700 млн рублей в «Жилищной лотерее».

Что говорят результаты исследования о призах малой и средней величины?

Для лотерей с большим тиражом характерна существенная разница между размером суперприза и последующими размерами призов - таким образом уменьшается размер среднего выигрыша.

Статистика с начала года показывает, что шансы выиграть 1 000 000 рублей в «Мечталлионе» выше, чем в других лотереях со средним размером приза. Если речь идет о призах малого размера, то их получить еще проще. Чем меньше тираж, тем больше вероятности выигрыша.

Статистика выигрышей билетов

Крупные выигрыши в лотерею - большая удача. Между тем мелкие – совсем не редкость.

Исследователи уверяют, что в лотереях с крупным тиражом вероятность заполучить выигрышный билет довольно высока. Так, в «Мечталлионе» выигрывает каждый третий билет, в «Русском лото» и «Жилищной лотерее» - каждый четвертый.

Современные цифровые методики позволяют эффективно использовать Big Data лотерейного бизнеса для прогнозирования надежности воздушных судов. Сейчас работа экспертов продолжается, идут поиски методов решения подобных задач и совершенствование имеющихся статистических моделей. Чтобы самолеты и далее оставались по статистике самым безопасным видом транспорта, а лотереи – отличным развлечением для положительных эмоций.