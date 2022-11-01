Общество

Жители псковских деревень могут приблизить появление там Интернета 4G

Всероссийское голосование по отбору населённых пунктов, которые будут обеспечены мобильным Интернетом 4G в 2023 году, проходит в России. Принять в нём участие могут и жители Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«У жителей маленьких деревень Псковщины есть возможность в следующем году провести в свой населённый пункт мобильный Интернет. Речь идёт о деревнях, в которых проживает от 100 до 500 человек», - написал Александр Козловский и уточнил, что голосование проводит Минцифры РФ.

В отборе участвуют 293 населённых пункта Псковской области. На данный момент свой выбор сделали уже 2305 жителей региона. В тройке лидеров – деревни Духново и Песчивка Опочецкого района, а также деревня Слепнево Куньинского района.

Голосование будет идти до 12 ноября включительно. Сделать выбор можно двумя способами:

онлайн через Госуслуги;

бумажным письмом в Минцифры по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом №10, стр. 2. В письме нужно указать населённый пункт, где нужен мобильный Интернет, ФИО и адрес постоянной регистрации голосующего. При подсчёте будут учитываться письма, поступившие в Минцифры не позднее 26 ноября 2022 года (включительно).

Голосовать может любой совершеннолетний гражданин РФ, постоянно зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населённый пункт которого голосует.

Победителями станут 1800 населённых пунктов со всей страны. Список будет опубликован 26 декабря 2022 года на Госуслугах.

Списки деревень Псковской области, участвующих в голосовании, можно найти здесь и здесь.