Жители псковских деревень могут приблизить появление там Интернета 4G

Всероссийское голосование по отбору населённых пунктов, которые будут обеспечены мобильным Интернетом 4G в 2023 году, проходит в России. Принять в нём участие могут и жители Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
В отборе участвуют 293 населённых пункта Псковской области. На данный момент свой выбор сделали уже 2305 жителей региона. В тройке лидеров – деревни Духново и Песчивка Опочецкого района, а также деревня Слепнево Куньинского района.
Голосование будет идти до 12 ноября включительно. Сделать выбор можно двумя способами:
Голосовать может любой совершеннолетний гражданин РФ, постоянно зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населённый пункт которого голосует.
Победителями станут 1800 населённых пунктов со всей страны. Список будет опубликован 26 декабря 2022 года на Госуслугах.
Списки деревень Псковской области, участвующих в голосовании, можно найти здесь и здесь.