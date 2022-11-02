Общество

«Собственной персоной»: Вера Емельянова о поддержке мобилизованных и их семей и реализации нацпроектов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 ноября. Гость студии – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о мерах поддержки мобилизованных и их семей и реализации национальных проектов в социальной сфере.

Насколько широкий спектр мер поддержки мобилизованных выработан на сегодняшний день со стороны государственных органов и правительства Псковской области? Каким образом правительство региона поддерживает акцию «Мы вместе»? Кроме того, гость студии рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения, планах по капитальному ремонту и строительству школ, о процессе слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Об этом и многом другом — в эфире.