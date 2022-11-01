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Общество

Плотный туман накроет Псковскую область 3 ноября

02.11.2022 14:21|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 метров и менее накроет Псковскую область ночью и утром 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В связи с этим региональное управление МЧС напоминает, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, при выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Кроме того, псковских водителей просят избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112».

Теги: #МЧС #Псковская область #туман
Источник: Псковская Лента Новостей
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