Более 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 156 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 36 пациентов, всего – 122 912. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 936 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –40933/1
- Великие Луки –18195/6
- Бежаницкий район –1606/1
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2248/0
- Дедовичский район –3080/2
- Дновский район –1018/0
- Красногородский район –1128/0
- Куньинский район –1065/1
- Локнянский район –1207/1
- Невельский район –5633/0
- Новоржевский район –1347/3
- Новосокольнический район –3304/1
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6085/0
- Палкинский район –1264/0
- Печорский район –2958/0
- Плюсский район –1967/2
- Порховский район –4550/0
- Псковский район –9698/0
- Пустошкинский район –1578/1
- Пушкиногорский район –1792/1
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2992/1
- Стругокрасненский район –2117/2
- Усвятский район –746/0.