Общество

Реконструкция кольцевого водовода продолжается в Великих Луках

Реконструкцию участков кольцевого водовода провели на улицах Дружбы и Тургенева в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении к жителям города.

«Эта работа продолжается, был выполнен капитальный ремонт и запуск в работу скважины №5, проводятся работы на скважине №7», - добавил глава города.

Продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в рамках проекта «Чистая вода», вместо устаревшего и небезопасного хлорирования теперь применяются современные технологии, отметил Николай Козловский.

В рамках муниципальной программы развития систем коммунальной инфраструктуры выполнено строительство централизованной уличной сети водопровода на улице Муравьёва. В настоящее время ведётся строительство централизованной уличной сети водопровода на улице Солнечной.

Также продолжается реконструкция кольцевого водовода, замена аварийных участков кольцевого водовода, ветхих водопроводных сетей, насосов. До конца текущего года планируется произвести наладку и запустить в работу повысительную насосную станцию, построенную на участке кольцевого водовода в районе улицы Литейной, и ряд других мероприятий, которые направлены на повышение надёжности систем водоснабжения и улучшение качества воды, поступающей в дома горожан.

Также Николай Козловский рассказал, что проводится модернизация биологических очистных сооружений канализации, была проведена реконструкция системы обезвоживания осадка. Выполнено строительство комплектной насосной станции, прокладка самотечного и двух напорных коллекторов канализации по улице Холмской. Работа по реконструкции и капитальному ремонту участков напорных коллекторов и самотечных коллекторов канализации продолжается.