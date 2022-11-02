Общество

Сотни тонн шрота пытались незаконно вывезти в Латвию через границу в Псковской области

Неаттестованное на экспорт предприятие попыталось отправить из России через границу в Псковской области более 500 тонн шрота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» сотрудники ведомства запретили вывоз 563,5 тонны гранулированного подсолнечного шрота с территории Российской Федерации в Латвию. Было установлено нарушение указания Россельхознадзора о поставках на экспорт шрота, произведенного ООО «Сорочинский Маслоэкстракционный завод», не включенным в Реестр предприятий-экспортеров ИС «Цербер», имеющих право экспорта данной продукции в страны Европейского союза.

Вывоз более 500 тонн продукции растительного происхождения с таможенной территории ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате груза отправителю.