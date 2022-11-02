Общество

Благоустройство Детского парка продолжается в Острове

Благоустройство Детского парка продолжается в Острове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Глава муниципалитета посетил строительную площадку.

«После отсыпки грунта, планировки участка и мероприятий по отведению дренажных вод, по периметру территории парковой зоны были установлены опоры уличного освещения. Представитель подрядчика сообщил, что в настоящее время идёт мощение центральной дорожки и обустройство площадки под установку детского игрового комплекса с травмобезопасным покрытием», – отметил Дмитрий Быстров.

Оборудование игрового комплекса будет рассчитано на детей в возрасте от 2 до 12 лет. При этом часть работ по благоустройству Детского парка будет продолжена в 2023 году.

Детский парк – один из победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Параллельно в Острове заканчиваются монтажные работы по установке заключительных элементов детской игровой площадки в Парке Победы. Разные элементы игрового оборудования рассчитаны на детей от 3 до 12 лет.