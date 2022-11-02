Общество

Псковичей приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры

В рамках празднования Международного дня без бумаги псковичам предлагают поучаствовать в акции по сбору макулатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном молодежном центре.

«Сдача ненужной, использованной бумаги и картона способствует уменьшению вырубки деревьев, а также необходима для рационального использования ресурсов планеты, уменьшения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации в мире», – рассказали в центре.

До 10 ноября можно принести бесхозную бумагу или картон в рабочие дни по адресу: улица Максима Горького, 15 с 10:00 до 17:00. Также можно оставить заявку на сдачу макулатуры по телефону 56-44-44. По всем вопросам следует обращаться к организатору.