Общество

Новый Курган Дружбы предлагают создать в Себежском районе

Новый Курган Дружбы предлагают создать в Себежском районе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Фото: администрация Себежского района

«Я выдвинул личную версию того, что хотелось бы увидеть после этого происшествия. Решение по созданию нового Кургана Дружбы принимаю не я. С главой района я это обсуждал, он двумя руками "за". Сторонников такого варианта у нас много, но район своими силами это не вытянет. Нужно решение на вышестоящих уровнях», - рассказал Владимир Бумаков.

По словам собеседника ПЛН, место для нового Кургана есть и оно практически идеально: по композиции и по окружающему пространству.

Однако Владимир Бумаков уточнил, что есть нюанс: «Территория комплекса Курган Дружбы - это территория национального парка "Себежский", поэтому и нужен как минимум региональный уровень принятия решения, а скорее всего - даже федеральный».

Напомним, мемориальные плиты на Кургане Дружбы в Латвии вырвали.

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Руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян назвал возмутительным инцидент на Кургане Дружбы в Латвии. Депутат также опубликовал видео, на котором показано, как с помощью тяжелой техники плиты были вырваны.