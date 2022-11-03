Общество

Финалистки «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили мастер-класс по депиляции

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» посетили мастер-класс по депиляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

«В рамках подготовки в финальному испытанию участницы "Мисс и Миссис Псков-2022" посетили очень полезный и интересный мастер-класс по депиляции в Silk Bar. Желающие финалистки могли не только узнать полезную информацию, но и опробовать процедуру на себе», - рассказали организаторы.

Напомним, финал фестиваля пройдёт 26 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.