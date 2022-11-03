Общество

Назван средний возраст волонтёра в Псковской области

Средний возраст участников волонтёрского движения в Псковской области во II квартале 2022 года составил 48 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

По данным выборочных обследований рабочей силы в Псковской области, во II квартале 2022 года волонтёрской деятельностью занимались 24,6 тысячи человек, что на 4,3 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Традиционно в волонтёрскую деятельность вовлечены городские жители - 74,3% от общего их числа. Во II квартале 2022 года преобладали волонтёры-женщины, их доля составила 63,8% (во II квартале 2021 года - 65,4%).

Оказывали помощь пожилым людям, детям и инвалидам более половины (52,4%) волонтёров (во II квартале 2021 года - 45%); помощь животным оказывали 18,7% добровольцев (12,8%); благоустройством и очисткой территории населённых пунктов во II квартале 2022 года занимались 6,5% волонтёров (19,3%).

Данные обследования показали, что еженедельно занимаются волонтёрской деятельностью 49,2% респондентов-волонтёров, 14,2% – ежемесячно, один или несколько раз в год – 36,6%. Абсолютное большинство волонтёров (98,4%) действовали в интересах домашних хозяйств.