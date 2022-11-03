Общество

Псковская область вошла в число регионов-победителей в Хакатоне-2022

Псковская область вошла в число пяти регионов-победителей Всероссийского урбанистического Хакатона-2022 с проектом «Концепция развития города Порхов». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Всего для участия в Хакатоне было подано более 445 заявок из 54 регионов страны. В число победителей также вошли концепции благоустройства Новосибирской, Курской областей, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Благодарю молодых архитекторов, которые принимали участие в разработке проектов для нашего региона! Это возможность с новой стороны взглянуть на развитие территорий Псковской области и привлечь внимание профессиональных сообществ креативных индустрий», - прокомментировал глава региона.