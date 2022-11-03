Общество

Готовым к переезду псковичам предлагают устроиться на работу в другой город

Около 150 вакансий с возможностью переезда в другой город доступны соискателям из Псковской области. Работодатели предлагают работу в Воронежской области, Светогорске, Курске, Старой Руссе, Хабаровском крае и ХМАО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

На данный момент больше всего вакансий с возможностью переезда доступно для специалистов в сферах:

«Продажи» (79% вакансий от общего числа),

«Начало карьеры, студенты» (68%),

«Медицина, фармацевтика»,

«Производство, сельское хозяйство» (по 9%),

«Рабочий персонал» (5%),

«ИТ» (3%).

Предлагаемая заработная плата в вакансиях с возможностью переезда для востребованных специалистов разных сфер сильно отличается. Продавцам предлагают заработную плату от 30 000 рублей, врачам и фармацевтам – от 55 000 рублей, специалистам в сфере производства – от 75 000 рублей.

«В вакансиях с возможностью переезда работодатели предлагают хорошие условия для соискателей. Так, почти все компании готовы компенсировать затраты на жильё или предоставить служебное. Также оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах РФ, компенсация оплаты коммунальных услуг, единовременное пособие, оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 дней для обустройства на новом месте, оплата стоимости провоза багажа до пяти тонн на семью», - рассказали аналитики сервиса.

Топ-5 вакансий с возможностью переезда для соискателей Псковской области: