Общество

Более 50% оказанной помощи фондом «Земляки» в Палкинском районе приходится на малообеспеченные семьи

Более 50% помощи, оказанной фондом «Земляки» в 2021 году в Палкинском районе, приходится на поддержу малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Храм святых бессребренников Космы и Дамиана в деревне Локно Палкинского района. Фото: Александр Козловский / Telegram

«На выделенные средства покупались продуктовые наборы. Кроме того, значительная сумма была направлена на разбор сгоревшего дома одной из жительниц района. Помогали местным жителям также с покупкой дров», - написал депутат.

Фонд «Земляки» в Палкинском районе действует с июня 2018 года. За это время удалось помочь людям с самыми разными нуждами, подчеркнул Александр Козловский.