Общество

Загадочного аиста Сирожку приютили волонтеры в Гдовском районе

Не улетевшего на зимовку аиста приютили волонтеры в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Дом Белого Аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Дом Белого Аиста» / «ВКонтакте»

«Аист-бродяга из Порхова вчера вечером был доставлен в аистиный центр. Остаётся загадкой, что помешало взрослому, опытному, крепкому на вид аисту улететь на зимовку в Африку. О белом аисте, осенью расхаживающем по районному центру, по многолюдному проспекту, сообщали многие, начиная с сентября», – рассказали волонтеры.

Птицу поймала и передала в Дом белого аиста жительница Пскова Юлия Кузьмина.

«Аист Сирожка перезимует с нами, получит металлическое колечко с индивидуальным номером на ногу и весной полетит в свой любимый Порхов, который он так не хотел покидать», – добавили в организации.