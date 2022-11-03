Кинолог назвала способы помочь собаке пережить одиночество

Пять способов помочь собаке пережить одиночество назвала кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, питомца нужно учить навыку самостоятельно проводить время в квартире в течение дня.
«Для питомца наш ежедневный уход из дома — трагедия. Это стресс, который собака "сбрасывает" как может: лает, воет, крушит все вокруг», — объяснила специалист Ленте.ру.
По ее мнению, необходимо оградить животное от всех ценных вещей в доме. Можно выделить собаке отдельную комнату, но запирать питомца в клетке на время отсутствия не нужно — это только увеличит тревожность.
«Полезно дать собаке вещи, которые она может безнаказанно грызть и уничтожать: старую одежду и обувь, картонные коробки. На вещах не должно быть мелких деталей и шнурков, подчеркнула кинолог», – отметила кинолог.
Чтобы ограничить питомца от тревожных звуков с улицы и из подъезда, предлагают создать в квартире «белый шум»: включить радио или спокойную музыку.
Полезно перенести совместную физическую активность с питомцем на утро. Так собака устанет и ляжет спать на время отсутствия хозяина.
«Это не значит, что теперь придется вставать в 4 утра и гулять 1,5 часа — достаточно получаса активной прогулки и нескольких задач для тренировки мозга собаки», — отметила специалист.
Если животное все же уничтожило что-то в квартире, пока человека не было дома, наказания по мнению кинолога, не имеют смысла.
«Мозг собаки устроен по-другому, и она не поймет, за что ее пытаются проучить», – отметила Екатерина Гимазитдинова