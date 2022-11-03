Общество

Врач перечислила безрецептурные антидепрессанты

Безрецептурные лекарства, которые являются натуральными антидепрессантами, перечислила генетик-метаболист Светлана Перес.

Препараты из растительных экстрактов и трав имеют противопоказания, но в малых дозах безопасны, заявила врач. Они могут помочь при хронической бессоннице или разово при травмирующей ситуации.

«При стрессе у нас вырабатывается много кортизола, а он блокирует синтез инсулина. Что, в свою очередь, в длительной проекции, может влиять на развитие метаболического синдрома и инсулинорезистентности. Натуральные антидепрессанты в данном случае могут временно успокаивать ЦНС и снижать выбросы гормона стресса в организм», — объяснила Перес Ленте.ру.

Медик напомнила, что не каждый организм может правильно отреагировать на фармакопрепараты.

«Поэтому лучше всего использовать аромамасла, специализированные свечи с травами, чаи», — посоветовала эксперт.