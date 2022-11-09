Общество

Сотрудники УФСИН приняли участие в сборе гуманитарной помощи

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На этот раз гуманитарный груз предназначен мобилизованным гражданам и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

На средства, добровольно собранные личным составом подразделения, закуплено и передано в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области более 20 комплектов теплого нательного белья, средства индивидуальной защиты, сезонные вещи (варежки, утепленные носки), продукты длительного хранения, а также предметы первой необходимости.

«Весь собранный груз мы упаковали в коробки и передали по назначению. Это наш вклад в поддержку солдат. Оказывая помощь, мы, в первую очередь, помогаем и себе, становясь чуть добрее и отзывчивее. Ведь события сегодняшних дней касаются каждого из нас», - прокомментировала старший инспектор группы кадров и социальной работы с личным составом отдела по конвоированию Ирина Егорова.