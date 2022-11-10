Общество

Второй этаж аэропорта в Пскове отремонтируют до 6 декабря

Второй этаж аэропорта имени княгини Ольги в Пскове отремонтируют к 6 декабря. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову рассказал гендиректор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный.

«Сиденья оставим, зону отдыха. Самое главное, что мы решили – здесь ничего не протекает. Подрядчик есть, материалы закуплены. Закончить планируем точно к 6 декабря. Посадочных мест хватает», - прокомментировал гендиректор.

Также будут приведены в порядок места для стоянок, будут установлены ограждения и 16 видеокамер. На следующий год в бюджете уже предусмотрены средства на развитие этого направления – порядка 102 млн.

Также гендиректор по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт-Холдинг» Александр Корытный сообщил, что точка отсчета для начала проектирования и строительства нового терминала – 200 тысяч пассажиров.

Кроме того, он добавил, что 50 сотрудников прошли обучение по обеспечению транспортной безопасности. В следующем году аэропорт планирует подавать заявку на аккредитацию. Сейчас аэропорт закупает дыхательные аппараты.