Общество

Совет по молодёжной политике при Псковской гордуме возглавил Александр Андреев

Председателем Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе избран сотрудник аппарата гордумы Александр Андреев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Первое заседание Совета по молодежной политике города Пскова при Псковской городской Думе состоялось сегодня, 10 ноября. В нём принял участие председатель гордумы Александр Гончаренко.

В своём приветственном слове он пожелал членам Совета удачи и успехов в работе. «В свою очередь депутаты городской Думы готовы к тесному взаимодействию с молодежным Советом», - подчеркнул Александр Гончаренко.

В ходе заседания путём голосования был избран председатель Совета, им стал Александр Андреев. Кроме того, члены Совета единогласно избрали двух его заместителей - учителя начальных классов школы №2 Анастасию Чурбакову и индивидуального предпринимателя Юлию Воеводину.

Секретарём стала студентка ПсковГУ Алина Кузьменко, помощником председателя Совета - студентка ПсковГУ Арина Колосова.