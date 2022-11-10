Псковские военкоматы создают электронную базу

Военкоматы Псковской области создают электронную базу, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ВГТРК «ГТРК "Псков"».

«Я настаиваю, чтобы военкоматы свою работу не останавливали, чтобы весь процент ошибок, который был, мы сейчас отработали, выверили, почистили списки, чтобы были запасные варианты, если где-то есть узкие специалисты и так далее. Это серьезная работа. Сейчас помогаем им (военкоматам - ред.), они переводят это всё в электронную базу. Они по карточкам работали, как в библиотеке. Это будет единая база. Плюс нашим айтишникам я поставил задачу: подгрузим туда ГИБДД, медицинские базы и всё остальное, чтобы была полная и актуализированная картина по каждому призывнику, потенциально мобилизуемому», - рассказал глава региона.