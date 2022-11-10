В Псковской области проводят большую работу по оценке состояния защитных сооружений - губернатор

В Псковской области проводят большую работу по оценке состояния защитных сооружений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ВГТРК «ГТРК "Псков"».

«Большую работу сейчас проводим по оценке состояния защитных сооружений. Там разные категории, разного типа. Есть те, где можно от ударной волны укрыться, где можно что-то переждать, есть объекты со специальной подготовкой, где можно от радиационных ударов укрыться. Сейчас проводим большую ревизию. Как правило, это подвалы, многие из них залиты водой, без вентиляции, не пригодные. Сейчас это всё просуммируем», - отметил глава региона.