Общество

Студенты столичного вуза пройдут стажировку на предприятиях Псковской области

Студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина пройдут экспресс-стажировку в организациях и на предприятиях Псковской области в рамках федерального проекта содействия занятости молодежи «Больше, чем работа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

15 обучающихся столичного вуза ожидает практика на псковской швейной фабрике «Славянка» с 14 по 16 ноября. Будущие конструкторы и дизайнеры одежды, а также технологи легкой промышленности познакомятся со структурой предприятия, особенностями производства и выпускаемой продукции. Кроме того, студенты получат практические навыки изготовления швейных изделий.

Студенты РГУ имени А.Н. Косыгина, обучающиеся по направлениям социальной работы и международных отношений, посетят Псков с 22 по 24 ноября. Для них экспресс-стажировка пройдет на базе АНО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Проект «Больше, чем работа» вошел в долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

Цель проекта — создать условия для профессионального развития молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на территории субъектов Российской Федерации.

Участники проекта смогут путешествовать по стране, пройти производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоить необходимые для работы навыки и получить новые знания. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.

Организаторы проекта: Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей».