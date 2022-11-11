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Российский эндокринолог назвала причину вечерней тяги к сладкому

Причины вечерней тяги к сладкому две – психологическая и химическая. Некоторые люди с помощью сладкого пытаются снять нагрузку, накопленную за день. Вторая причина кроется в гормонах - вечером начинается активная выработка инсулина. Поэтому желание съесть конфету или пирожное вечером усиливается.

«Вечером в организме максимально активен инсулин. Это гормон, который повышает тягу к сладкому», - цитирует специалиста радио Sputnik.

Чаще это проявляется у людей с лишним весом.

Врач посоветовала в вечернее время есть продукты с заменителем сахара – стевией, эритритом или сукралозой. Это поможет разгрузить нервную систему, но не отразится на фигуре.