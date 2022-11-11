Общество

Оценку состояния больных ив на Золотой набережной в Пскове проведут весной

Комиссия по обследованию зелёных насаждений при администрации областного центра проведёт обследование ив, которые растут на Золотой набережной в Пскове, в 2023 году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В целях оценки жизнеспособности деревьев породы "ива", произрастающих на территории Золотой набережной в Пскове, в вегетационный период с 15 апреля 2023 года комиссия по обследованию зелёных насаждений при администрации города Пскова проведёт обследование этих деревьев», - сообщили в администрации.

С муниципальными организациями, которые ухаживают за зелёными насаждениями, провели разъяснительную беседу о необходимости своевременной замазки ран садовым варом в целях обеспечения сохранности деревьев.

«В настоящее время прорабатывается вопрос изыскания бюджетных средств на осуществление закупки на выполнение комплекса работ по лечению зелёных насаждений, подвергшихся грибковым заболеваниям», - добавили в администрации.

Смотрите также Эксперт объяснил опасность появления грибов на ивах в Пскове

Ранее в редакцию ПЛН написал неравнодушный горожанин, он призвал обратить внимание на состояние ив, которые растут вдоль реки Псковы на Золотой набережной и у Шпагатной фабрики. По его словам, деревья находятся в смертельной опасности.