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Общество

ТОП-5 проблем: на что псковичи жалуются губернатору чаще всего

11.11.2022 17:02|ПсковКомментариев: 0

За последние несколько лет в Псковской области сложился новый стиль общения с руководством региона. Жалобы в социальных сетях и на сайте губернатора для граждан стали главной возможностью достучаться до властей и хоть как-то приблизиться к решению своих проблем. С чем только не обращаются жители: проблемы с социальными выплатами, с любыми документами, с дорогами. В головах людей сложился простой шаблон – с любой проблемой нужно идти к главе региона, а уж он найдет ответственных и виновных.

 

Если во дворе гололед и сугробы, соседи шумят в неположенное время, а автобусы ходят, как попало — это повод пожаловаться губернатору, уверены псковичи. Все же хочется разобраться, какие проблемы наиболее сильно беспокоят жителей области. Я проанализировала все обращения на сайт губернатора в течение последнего месяца и составила ТОП-5 самых популярных тем.

Я была уверена, что безоговорочным лидером станет тема мобилизации, зарплат военнослужащих и единовременных выплат. Что уж поделать, времена такие. Но, не тут-то было. Оказалось, что во все времена людей все так же беспокоят проблемы в медицине, плохие дороги и проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

5. Эх, дороги…

Тема, как говорится, вечная. С 11 октября по 11 ноября на сайт губернатора по вопросам, так или иначе, связанным с качеством дорог в регионе, обратился 21 человек. Палитра очень разнообразна – разваливающиеся мосты, ямы, отсутствие асфальта.

Осенняя распутица просто поглотила районы области. Люди не могут выйти к остановкам общественного транспорта, асфальт изобилует ямами, а некоторые дороги в таком состоянии, что даже таксисты туда отказываются ехать.

Понятно, что дорожный вопрос быстро не решается, бюджеты расписаны на годы вперед. Но граждане продолжают надеяться на сильную руку, которая вмиг решит проблемы, которые тянутся десятилетиями.

4. Социалочка

За месяц с проблемами социального характера к губернатору обратились 23 человека. Здесь и трудности с устройством детей в школы и сады, отсутствие положенных социальных выплат, просьбы о пандусах и жалобы на отсутствие социальных работников. Жители региона не понимают, как бороться с бюрократической машиной.

При устройстве детей в образовательные учреждения у одних руководство требует перечень непонятных документов, другим отказывают без объяснения причин. Судя по ответам, или их отсутствию, некоторые чиновники и сами порой не особо понимают, как именно жить в этой стране и откуда учреждения берут уникальные правила. Понятно, что в конкретных случаях разбираются, но очевидно, что проблем в соцсфере еще множество.

3. Мобилизация и деньги

Удивительно, но острые проблемы, связанные с частичной мобилизацией, в нашем топе занимают только третье место. За месяц - всего 39 обращений.

Кстати, сразу видно, что к началу месяца вопросы с выплатами и ошибками при мобилизации, в большинстве случаев, решили. В ноябре такие жалобы встречаются все реже, хотя еще в середине октября буквально каждое второе обращение касалось темы.

Хотя тема все же вряд ли исчезнет с радаров. В последнюю неделю родственники мобилизованных стали чащи писать о том, что мужчины не выходят на связь, а про их местоположение ничего неизвестно. Ответ на такие обращения всегда в том духе, что «не положено».

2. Дыры в здравоохранении

Жалобы на сферу здравоохранения – настоящий портал в ад. Здесь только боль, страдания и нехватка медикаментов. 40 жалоб за месяц оставили на сайте губернатора жители региона. Проблемы затрагивают буквально каждую ступень: от неработающих ФАПов до отказа в оказании медицинской помощи. Если у вас слабая психика, не рекомендую никогда заглядывать в подобные жалобы на сайте.

Если с хамством в поликлиниках и больницах все понятно, то, что делать людям при отсутствии льготных или рецептурных лекарств в аптеках, неясно. Среди людей, которые никак не могут получить положенные им медикаменты, и диабетики, и онкобольные. Что делать, если жизнь буквально зависит от недосягаемых препаратов? Судя по тому, что на обращения недельной давности все еще нет ответа от комитета здравоохранения, чиновники, возможно, и сами не в курсе.

1. Жилищно-коммунальные страдания

Безоговорочный лидер нашего топа – сфера ЖКХ. Жители области оставили целых 59 жалоб за месяц. Здесь уже привычное отсутствие тепла, света и ремонта.

«Благодаря» программе социальной догазификации появился еще один весомый пласт претензий. «Согласно установленным срокам должны были провести газ, но ничего не сделали», - можно коротко описать суть претензий граждан.

В этот же раздел вошли и жалобы на уличное освещение, бардак во дворах и проблемы с вывозом мусора.

Что бы ни происходило в стране и мире, людей больше всего волнует то, что «ближе к телу». Конечно, если не знаешь, как пережить зиму с холодными батареями, или не уверен, что доберешься до дома в темноте, вряд ли будешь много рассуждать о геополитике. Ясно одно, жалобы губернатору – инструмент рабочий. Хоть некоторые чиновники и предпочитают выслать в ответ рядовую отписку, публикации в СМИ и скандалы вокруг конкретных проблем иногда заставляют власть имущих вновь возвращаться к якобы уже решенным вопросам.

Ксения Журавкова

Теги: #губернатор #губернатор.рф #жалоба
Источник: Псковская Лента Новостей
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