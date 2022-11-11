Общество

Псковский губернатор дал ряд поручений по совершенствованию регсистемы гражданской обороны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с вице-губернаторами, представителями исполнительных органов и профильных региональных управлений ведомств по итогам масштабной тренировки по гражданской обороне, которая позволила проверить способности региональной системы оповещения и состояние защитных сооружений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В целом работа проведена неформальная, детальная, серьезная. Все данные сведены в общий отчет, информация подверглась тщательному анализу. Нам предстоит большая работа по совершенствованию системы гражданской обороны, ее актуализации. По разным направлениям были выявлены недочеты, которые нужно устранить в ближайшее время», — сказал Михаил Ведерников.

В свою очередь руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев доложил, что с проведением тренировки справились все муниципалитеты, грубых нарушений не выявлено. Мероприятия выполнены в полном объеме, отработаны вопросы взаимодействия исполнительных органов и муниципальных властей с региональным управлением МЧС.

Детально губернатор обсудил со специалистами вопросы приведения в порядок защитных сооружений там, где это необходимо, а также актуализации регламентов по различным сценариям реагирования. По итогам совещания Михаил Ведерников поручил разобрать все предложенные инициативы и проработать их с точки зрения реализации в рамках межведомственной рабочей группы при правительстве Псковской области. Основные решения будут приниматься в рамках оперативного штаба по реализации указа президента № 757.