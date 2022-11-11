Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» отправились в виртуальную реальность

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» отправились в виртуальную реальность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Участницы конкурса одними из первых посетили и опробовали на себе «ZAGA-GAME. Арена виртуальной реальности. Псков».

Участницы смогли познакомиться с новой ареной и принять участие в увлекательной игре, которая была подготовлена специально для красавиц Пскова. По итогам погружения, финалистки сошлись во мнении, что это очень увлекательно, интересно и нужно обязательно еще вернуться в эту реальность.