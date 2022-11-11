Общество

Рекордно высокую температуру зафиксировали в Пскове 12 ноября

Рекорд максимальной температуры зафиксировали в Пскове 12 ноября, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Ранним утром субботы были обновлены рекорды максимальной температуры сегодняшнего дня в Пскове, там температура достигла +12,4°С, что на 1,6°С выше прежнего достижения 1977 года», – отметили синоптики.

В Вологде термометры показали +8,4°С, это на 0,3°С выше рекорда 2008 года и в Твери – +10,0°С, это на 0,5°С выше достижения 1977 года. В течение дня изменение метеорологических летописей продолжится, на очереди населённые пункты центральных областей Европейской России.

Санкт-Петербург вчера обошёлся без обновления температурного рекорда – максимальная температура воздуха составила +10,7°С, что на 0,1°С ниже рекордного достижения 2008 года. Тем не менее, пятница стала самым тёплым днём с начала ноября.

«А вот суббота, едва успев начаться подарила жителям Северной столицы очередной, уже третий в нынешнем ноябре, рекордный максимум. Уже к 6 часам температура воздуха на главной метеостанции города достигла отметки в +11,2°С, что на 0,4°С выше, чем было в этот день в 2008 году», – уточнили специалисты.

Точное значение нового рекордного достижения станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

В воскресенье станет прохладнее на 5–6 градусов, что пока выше климатической нормы, а в ночь на понедельник арктический холод вернёт в регион заморозки, днём будет лишь немногим выше нуля, что соответствует климатической норме середины ноября.