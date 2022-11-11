Общество

Советы по сохранению работоспособности осенью дала российский психолог

Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги Надежда Акимова дала советы, как не потерять работоспособность в осенний период. Так, специалист порекомендовала распределять нагрузку согласно биоритмам, а также стараться быть деятельным в дневные часы.

«Если летом работать не хочется, потому что солнышко пригревает, на улице хорошо и есть желание покинуть душный офис, то осенью — банально не получается ничего делать. Работоспособность на нуле, про эффективность и говорить не приходится», цитирует эксперта «Лента.ру».

Специалист рассказала, почему такое состояние у нас возникает именно осенью и как с ним бороться без таблеток, самовнушений и длительных отпусков.

Прежде чем бороться с чем-то, нужно понять причину возникновения этого чего-то, отметила Акимова. Специалист выделила несколько факторов, из-за которых осенью у человека снижается продуктивность и работоспособность.

«Световой день становится короче, темное время суток превалирует. Биоритмы — не пустой звук и не медицинская профанация. Уже выявлена и доказана связь между количеством солнца и активностью человеческого организма. Чем больше первого, тем лучше и длительнее вторая», — подчеркнула она.

Если же темнеет в четыре часа, а светает в семь-восемь утра, то есть когда человек только выходит с работы или только спешит на нее, имеет место нехватка солнечных лучей, добавила психолог.

Повышенная сырость, холод также влияют на работоспособность, указала Акимова. «Эти факторы могут стать толчком для ухудшения здоровья. И человека будет клонить в сон не просто так, а по причине надвигающейся болезни», — пояснила специалист.

Обострение хронических болезней или заражение сезонными также являются факторами, влияющими на активность человека осенью. «Это вполне возможный сценарий с учетом выше описанных внешних негативных факторов. Борясь с болезнью, организм тратит свои ресурсы и нуждается в отдыхе. Вот почему нас клонит в сон и ни о какой работоспособности речи не идет», — объяснила эксперт.

Увеличение объемов работы и перенапряжение в том числе влияют на работоспособность человека. «Если коллеги ушли на больничные или банально не успевают с работой, приходится брать на себя дополнительные задачи. И это становится еще одной причиной постоянной усталости», — высказалась специалист.

«Каждому делу — свое время. Распределяйте нагрузку согласно своим биоритмам: работу полегче оставьте на конец дня, а ту, что требует серьезных мыслительных или физических действий, выполните до обеда», сказала Надежда Акимова.

Специалист посоветовала усилить фокус и не допускать рассеивания внимания. «Для этого снизьте количество отвлекающих факторов на работе: серфинг в интернете, соцсетях, мессенджерах, почте. Так вы не будете перегружать свое внимание ненужными деталями и вам хватит его для работы», — порекомендовала она.

«Соблюдайте баланс работы и отдыха. Как бы ни хотелось посидеть подольше, посмотреть фильм, почитать книгу, "прочувствовать жизнь", лучше выделить на отдых лишний час-два. Организм отблагодарит бодростью даже в самую дождливую и пасмурную погоду. И хватит пересиживать на работе, забирая у себя драгоценные часы пострабочего времени», — предостерегла специалист.

Для повышения работоспособности Акимова посоветовала добавить больше естественного света. «Когда солнце появляется, не закрывайте шторы или жалюзи. Позвольте редким осенним лучам проникнуть в комнату или кабинет. Если их нет, позаботьтесь о максимально приближенном к естественному искусственном свете. Речь о мягком, теплом, а не мертвом и холодном. Также сейчас есть светильники и лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток. Такой прибор станет вашим верным помощником в борьбе за работоспособность», — отметила психолог.

Эксперт порекомендовала также скорректировать питание вместе с врачом. Она посоветовала по возможности снизить потребление бодрящих напитков типа кофе и энергетиков и позаботиться о достаточном количестве витаминов, минералов в пище.

«Занимайтесь тем, что вас вдохновляет и делает счастливыми, — такой совет для поднятия работоспособности дала Акимова. — Пусть это будет выращивание фиалок, танцы, спорт, свидания. Даже просмотр фильма, способный принести положительные эмоции, считается. Главное — получать удовольствие от процесса. Так вы разгрузите нервную систему и, следовательно, не дадите рухнуть в пропасть своей работоспособности».

Резюмируя, психолог посоветовала присмотреться к своему окружению. «Общайтесь с приятными вам людьми, если только общение заряжает вас позитивом. Если больше любите одиночество, ищите возможности побыть наедине с собой, но лучше в разных локациях — например, в парке, на небольшой выставке, около пруда и так далее», — заключила Акимова.