Отмечать новогодние корпоративы в привычном формате сейчас неуместно, заявил псковский губернатор

Отмечать новогодние корпоративы в привычном формате сейчас неуместно. Такое мнение выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
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Губернатору поступают сообщения, что некоторые руководители принимают решения отказаться от новогодних премий, ссылаясь на экономическую ситуацию, при этом они же говорят о подготовке к новогодним корпоративам. «На мой взгляд, приоритеты таким руководителям явно нужно пересмотреть в пользу своих сотрудников. Лучше отказаться от корпоративов и выплатить людям новогодние премии. Это будет правильным и своевременным решением», - подчеркнул он.