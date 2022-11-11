Общество

Отмечать новогодние корпоративы в привычном формате сейчас неуместно, заявил псковский губернатор

Отмечать новогодние корпоративы в привычном формате сейчас неуместно. Такое мнение выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Фото: ru.freepik.com

«Когда мы приняли решение отказаться от масштабного празднования Нового года, многие начали спрашивать о судьбе корпоративов. Тут всё достаточно просто. Ковидных ограничений на данный момент нет и, соответственно, регулировать эту сферу у нас нет ни полномочий, ни необходимости. Но моё личное мнение: отмечать в привычном формате корпоративы сейчас, конечно, неуместно», - отметил Михаил Ведерников.

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Губернатору поступают сообщения, что некоторые руководители принимают решения отказаться от новогодних премий, ссылаясь на экономическую ситуацию, при этом они же говорят о подготовке к новогодним корпоративам. «На мой взгляд, приоритеты таким руководителям явно нужно пересмотреть в пользу своих сотрудников. Лучше отказаться от корпоративов и выплатить людям новогодние премии. Это будет правильным и своевременным решением», - подчеркнул он.