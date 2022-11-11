Общество

Псковичей предупредили о повторном тестировании сирен

Повторное тестирование систем гражданского оповещения проведут в ближайшие пару дней. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил жителей региона в своем видеообращении не беспокоиться, если услышат звуковые сигналы на пару секунд.

«В целом система ГО и ЧС работает чётко. На уровне межведомственного взаимодействия ответственных служб, правительства области и муниципальных администраций сбоев не было. Всё прошло слаженно, как полагается», - прокомментировал итоги учений по гражданской обороне глава региона.

Однако он отметил, что некоторые объекты защитных сооружений десятилетиями использовались как складские помещения и находятся в неудовлетворительном состоянии. Это будет улажено за счет региональных и муниципальных ресурсов.

«Также подключим предприятия по тем адресам, куда по регламенту нужно эвакуировать их собственный персонал. В некоторых случаях просто перепланируем алгоритмы эвакуации, используя другие объекты», - добавил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор области пояснил, что инфраструктура гражданской обороны может не понадобиться в обозримом будущем, «но всем будет спокойнее, если в этой сфере будет наведён полный порядок».