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Млечный Путь и вспышку «Иридиума» над Изборском запечатлел псковский астроном-любитель

Млечный Путь и вспышку «Иридиума» над деревней Изборск Печорского района запечатлел псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов 13 ноября. Своими фотографиями он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Вспышка «Иридиума» над часовней. Фото: Пётр Митрофанов

«Вечером небо снова прояснилось и до восхода Луны было около часа темного времени. В ноябре наиболее яркую "летнюю часть" Млечного Пути еще можно наблюдать сразу после того, как стемнеет, для съемки это время с 18:50 и примерно до 20:00. Затем она уже заходит за горизонт», - рассказал астроном.

Фото: Пётр Митрофанов

«Летнюю» часть Млечного Пути можно будет наблюдать примерно с февраля утром перед самым рассветом, добавил Пётр Митрофанов.

Напомним, вспышка «Иридиума» - явление, вызываемое отражением солнечного света гладкими поверхностями антенн спутников системы спутниковой связи «Иридиум».