Общество

Как выглядят звёзды в телескоп, показали псковичам

Жителям Псковской области показали, как выглядят звёзды в телескоп. Астрономы-любители выложили фотографию звезды Вега в созвездии Лиры в качестве примера в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «АстроПсков»

«У нас часто просят посмотреть на звёзды в телескоп или спрашивают, как они выглядят при этом. И каждый раз приходится говорить людям, что из-за огромных расстояний звёзды в телескоп выглядят практически так же, как при взгляде на них невооружённым глазом - яркими точками», - говорится в группе.

Звезда Вега - самая яркая звезда в созвездии Лиры, пятая по яркости звезда ночного неба и вторая - в Северном полушарии, третья по яркости звезда, которую можно наблюдать в России и ближнем зарубежье.