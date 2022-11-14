Общество

Почти 20 млн белорусских яиц ввезли в РФ через Псковскую область за октябрь

21,7 тысячи тонн животноводческой продукции ввезли на территорию России из Республики Беларусь через государственную границу в Псковской области в октябре под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего на территорию страны ввезли молочной продукции – 8,3 тысячи тонн, а также мяса и мясопродуктов – более 7 тысяч тонн, кормов и кормовых добавок – 4 тысячи тонн, рыбы и рыбной продукции – 2 тысячи тонн, пищевых и инкубационных яиц – более 19 млн штук.

Практически вся продукция была произведена предприятиями Республики Беларусь, но также встречались грузы, выработанные заводами Фарерских островов, Чили, Германии, Гренландии, Новой Зеландии, Бразилии, Китая и Аргентины.

В отношении всех партий был проведён ветеринарный контроль, по результатам которого, продукция, соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС, продолжила следование в адреса грузополучателей, отметили в ведомстве.

Всего с начала года через Псковскую область из Республики Беларусь ввезли почти 170 тысяч тонн продукции животного происхождения.