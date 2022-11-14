Общество

Сирота из Великих Лук получил квартиру благодаря помощи судебных приставов

Судебные приставы помогли сироте из Великих Лук получить жильё. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Молодой человек получил благоустроенное жилое помещение в городе Великие Луки только после того, как сотрудниками управления возбудили исполнительное производство.

В ходе проведённой работы судебные приставы вручили руководству городской администрации требование о предоставлении жилья, а также предупредили о привлечении к ответственности за неисполнение судебного решения, в том числе по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В результате сотрудники ведомства получили документы, подтверждающие исполнение их требований, а великолучанин въехал в новую квартиру.

Благодаря судебным приставам УФССП России по Псковской области с начала 2022 года 30 граждан из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» получили жильё, положенное им по закону, добавили в ведомстве.