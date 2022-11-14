Общество

Уроки пенсионной грамотности проводят для псковской молодёжи

Уроки пенсионной и социальной грамотности стартовали в Псковской области в ноябре. Их организуют в рамках большой просветительской кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности молодёжи, которая проводится по всей стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В ходе кампании более пяти тысяч учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений региона познакомятся с основами пенсионного законодательства. 11 ноября для псковских студентов свои двери распахнула клиентская служба ПФР в городе Пскове на улице Петровской, 53.

«Интерес к размеру пенсии возникает у человека на пороге пенсионного возраста. Но в этот момент уже трудно что-нибудь изменить. Поэтому каждому, кто начинает трудовой путь, необходимо понимать, что следует делать, чтобы в старости сохранить достойный уровень жизни», - отметили в ПФР.

Как устроена пенсионная система? Какие государственные услуги предоставляет Пенсионный фонд? Как рассчитывается пенсия? Что можно сделать, чтобы пенсия в будущем была более высокой? Ответы на эти и другие вопросы дадут псковской молодёжи сотрудники ПФР.

«Сегодня пенсия формируется по иным правилам, чем у наших родителей, бабушек и дедушек. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на её размер. По каким правилам формируется пенсия, какими способами можно ее увеличить – необходимо знать уже на старте, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях», - отметила важность данного мероприятия для молодёжи управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова.

До конца года дни открытых дверей, экскурсии, лекции для школьников и студентов будут организованы во всех районах области. Ребят ждёт насыщенная образовательная программа с использованием презентации и раздачей литературы, примерами из практики, квестами и играми, в ходе которой ребята можно проверить свои знания по пенсионной тематике.

Ежегодно ко дню пенсионной грамотности ПФР выпускает учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», которое распространяется среди учащихся и передается в библиотеки образовательных учреждений.

В этом году в учебные заведения Псковской области будет передано более пяти тысяч таких пособий.