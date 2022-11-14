Общество

Осуждённых идрицкой колонии проконсультировали юристы

Курсанты юридической клиники проконсультировали осуждённых исправительной колонии №3 в поселке Идрица Себежского района по вопросам в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского и гражданско-процессуального права, а также оказали помощь в составлении правовой документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Заседание юрклиники традиционно прошло под руководством начальника кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Андрея Щербакова.

В ходе работы обратившимся были даны разъяснения по нескольким вопросам. Например, осуждённых интересовали особенности исполнения нового вида наказания – принудительных работ, а также возможность его применения к каждому из них. Некоторым были подробно изложены нормы законодательства РФ в части изменений, касающихся применения статьи 228 УК РФ, а также затронут ряд других аспектов, связанных с периодом отбывания наказания. Все обращения были письменно зафиксированы, а осуждённые получили подробные квалифицированные ответы начинающих юристов.