Общество

Псковичей приглашают посетить мастер-класс по дизайну голоса

Псковичей приглашают пройти курс по дизайну голоса и уверенной речи «Во весь голос». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

«Участие в программе позволит избавиться от скованности и того, что мешает выражать себя как личность; почувствовать себя более уверенными, свободными, гармоничными, яркими и интересными; расширить возможности своего голоса, придать ему силу, объём и полётность; научиться уверенно держаться во время выступлений, презентаций, общения с коллегами или клиентами; освоить навык самопрезентации, инструменты публичных выступлений, аргументации и убеждения; научиться управлять своим психо-энергетическим состоянием», – рассказали в молодежном центре.

Ведущей курса станет бизнес-тренер, сертифицированный коуч, экс-продюсер и телеведущая, автор трансформационных программ, тренингов и мастер-классов по дизайну голоса и успешной коммуникации Ирина Владимирова-Виларова из Москвы.

Мероприятие стартует на следующей неделе – 22 ноября.

«Чтобы стать частью курса, необходимо снять видео от 30 секунд до 1 минуты, где необходимо представиться, рассказать о себе и сказать, для чего тебе данный курс нужен», – дополнили организаторы.

Видео необходимо разместить на личной странице в социальной сети ВКонтакте, указав хештег #воВЕСЬголос60, отметить сообщество Молодёжного центра Пскова и Ирину Владимирову-Виларову.