Общество

Очередную операцию переносит раненный в ходе СВО псковский священник

В настоящее время раненный в ходе специальной военной операции псковский священник Александр Цыганов переносит очередную операцию. Об этом сообщается в группе храма святого Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Храм Александра Невского г. Пскова» / «ВКонтакте»

«Наш отец Александр Цыганов по-прежнему находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. В данный момент идёт очередная операция», – отметили в храме.

Напомним, псковский священник, иерей Александр Цыганов, клирик храма Александра Невского получил ранение в ходе специальной военной операции 6 ноября.