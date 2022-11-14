Общество

Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 15 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 ноября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах образуется гололедица. Днём в большинстве районов прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождём.

Ожидается ветер южных и юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов, днём столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России большую часть рабочей недели существенные осадки маловероятны. И лишь во вторник-среду погода ненадолго испортится, будет сыпать снег, местами на юго-западе мокрый снег.